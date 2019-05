Com 20 dias no Paço, gestão Alaíde tem primeira baixa

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



06/05/2019 | 19:33



Com 18 dias à frente da Prefeitura de Mauá, Alaíde Damo (MDB) já deu início à dança das cadeiras no Paço. A prefeita exonerou, na tarde desta-segunda-feira, Heloise de Oliveira Villela do cargo de superintendente da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá), que foi nomeada logo que a emedebista assumiu a Prefeitura. Em substituição, Alaíde nomeou Adriano Bueno de Oliveira, atual diretor de administração e finanças, para responder interinamente pela autarquia.

Ventila-se pelos corredores da Prefeitura que a primeira baixa do governo Alaíde se deu após divergências entre a superintendente e diretores da Sama, todos funcionários comissionados indicados por vereadores. A frequente falta de água no município teria intensificado as rixas.

No ano passado, durante sua primeira passagem pelo comando do Paço - assumiu interinamente por conta da prisão do hoje prefeito cassado Atila Jacomussi (PSB) - o Diário mostrou que, em cerca de 50 dias de gestão provisória, Alaíde já havia promovido 14 trocas no primeiro escalão, o que representava uma demissão a cada três dias.