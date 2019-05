Tiago Iorc lança álbum audiovisual surpresa e quebra recordes no Spotify em 24 horas

Lorena S. Ávila

Especial para o dgabc.com.br



06/05/2019 | 18:47



Após um ano sem postar fotos nas redes sociais ou lançar música, o cantor e compositor Tiago Iorc reapareceu e lançou um álbum surpresa na madrugada de domingo (5). “Reconstrução” é audiovisual, possui 13 clipes que, juntos, formam um filme. Em 24 horas, Tiago Iorc emplacou todas as músicas lançadas no Top 50 do Spotfy Brasil, quebrando o recorde como o artista que conquistou na parada mais faixas em menos tempo.

Além das músicas, três dos clipes estão em alta no YouTube, no top 5 da plataforma, com mais de 1 milhão de views. São eles: “Desconstrução”, “Hoje Lembrei do Teu Amor” e “Deitada Nessa Cama”. O álbum romântico, mas principalmente reflexivo, conta a trajetória de um casal dentro do relacionamento.

Os clipes foram visualmente dirigidos pelo próprio cantor com o diretor de fotografia Rafael Trindade. Tiago Iorc também protagoniza todos os vídeos na companhia da modelo Michele Alves.

Assista a todos os clipes no canal oficial do artista, no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_aoNApcsdzwaWaQQS2spvg .