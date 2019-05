CPI da FSA mantém trabalhos mesmo com saída de Milreu

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/05/2019 | 17:32



Mesmo após o comunicado da FSA (Fundação Santo André) de que o contrato de trabalho do agora ex-reitor Francisco Milreu foi anulado, os trabalhos da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instaurada na Câmara Municipal de Santo André para apurar irregularidades em sua contratação, não terá os trabalhos encerrados.

No entendimento dos integrantes da Comissão, a anulação do contrato de Milreu equivale a uma confissão de culpa e prova que o objeto da investigação era procedente.

A CPI, que segundo a presidente Bete Siraque (PT) não recebeu, até o momento, nenhum dos documentos solicitados, também vai pedir cópia da sindicância que culminou na anulação do contrato de Milreu, bem como na documentação que determinou a instauração dessa e de outras sindicâncias, que culminaram na demissão de mais de 40 professores nos últimos seis meses. "A CPI está cumprindo o seu papel de pressionar a FSA por esclarecimentos", pontuou Bete.

Mais informações na edição de amanhã do Diário do Grande ABC e no dgabc.com.br