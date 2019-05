Kim Kardashian pretende deixar os holofotes para se tornar advogada em até dez anos e revela que o pai a desencorajou: - Você não vai querer levar isso para frente

06/05/2019 | 17:10



Kim Kardashian anunciou que pretende largar sua carreira milionária no show business e se dedicar exclusivamente à advocacia. De acordo com o jornal Daily Mail, a socialite contou seus planos durante o ultimo episódio do reality Keeping Up With the Kardashians, programa que estrela junto com suas irmãs, que rolou no último domingo, dia 5.

A estrela contou que seu interesse pela área não é recente. Ela já havia comentado com seu pai, Robert Kardashian, que gostava de direito criminal e ele a desencorajou a seguir pelo caminho da advocacia. Robert, falecido em 2003, foi um advogado que ganhou destaque ao fazer parte do time de defesa do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson quando ele foi acusado de assassinar sua ex-mulher, Nicole Brown. Kim lembrou durante o programa de uma conversa que teve com seu pai:

- Eu contei para meu pai anos atrás que eu realmente gostava de justiça criminal e ele me disse: Vai te estressar muito, você não vai querer levar isso para frente.

Ainda de acordo com o jornal, o desejo da famosa de seguir pelo caminho do Direito voltou à tona com o sucesso da petição em favor de Alice Marie Johnson. Kim liderou uma campanha que chegou até o presidente norte-americano Donald Trump, cujo o intuito era libertar Alice, que estava em prisão perpétua desde 1996, por um crime não violento de tráfico de drogas. A iniciativa da socialite deu certo e ela admitiu estar conciliando suas tarefas de mãe e celebridade com os estudos de advocacia.

Ela pretende levar o novo caminho a sério, seu objetivo é largar os holofotes de fato e virar uma advogada. Para isso, Kim já declarou que pelos próximos anos ela não terá tempo para eventos, favores ou amigos.

- Meu pai sempre me ensinou que o trabalho duro é importante e que é preciso se comprometer com as coisas. Então, meu objetivo é em dez anos deixar de ser a Kim K e focar apenas em me tornar uma advogada e lutar por pessoas necessitadas.