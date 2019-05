‘Vingadores: Ultimato’ bate bilheteria de ‘Titanic’

Vinícius Castelli



07/05/2019 | 07:48



Último filme da saga e um dos mais falados do ano, Vingadores: Ultimato conquista número importante. Há apenas duas semanas em exibição nas telonas, o longa é o segundo filme em arrecadação na história do cinema. Já soma US$ 2,188 bilhões (cerca de R$ 8,6 bilhões) e os números não param de aumentar.

Na semana passada, a produção da Marvel passou a bilheteria de Titanic (1997), que somou US$ 2,1 bilhões e ocupava a segunda colocação no ranking internacional. O topo da lista segue, por ora, ocupado por Avatar (2009), que rendeu bilheteria de U$ 2,7 bilhões. Vingadores; Ultimato continua em cartaz em salas espalhadas pelo Grande ABC.