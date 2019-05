Canal Brasil faz programação especial

Vinícius Castelli



07/05/2019 | 07:46



Para celebrar o mês em que se comemora o Dia das Mães, o Canal Brasil apresenta programação especial de filmes. A grade começa no dia da comemoração, domingo – sempre às 19h15 –, com o filme Como Nossos Pais.

A obra conta dos embates da vida de Rosa (Maria Ribeiro), uma jornalista de 38 anos cheia de conflitos familiares. Além de lidar com o relacionamento tumultuado com seus pais, seu casamento com o antropólogo Dado (Paulo Vilhena) está perto do fim, Como não bastasse, ela segue em um emprego sem perspectivas e divide seu tempo com a vontade de escrever peça de teatro.

Outro que ilustra a grade é Minha Mãe É uma Peça, atração do dia 19. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma mulher de meia-idade divorciada e que não larga o pé de seus filhos, Marcelina e Juliano (Mariana Xavier e Rodrigo Pandolfo). Quando percebe que suas crias já cresceram, ela resolve sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos em pânico.

A programação encerra com Infância, dia 26. Na obra, Fernanda Montenegro vive Dona Mocinha, matriarca conservadora que, após a morte do marido, controla de perto a vida dos filhos, Conceição (Priscilla Rozembaum) e Orlando (Ricardo Kosovski), e do genro, Orlando (Paulo Betti). A família tem de lidar, dentro de casa, com brigas e traições.