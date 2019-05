Sertanejos divulgam data, local e preço de shows da turnê 'Amigos'

06/05/2019 | 16:39



As duplas sertanejas Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e o cantor Leonardo, anunciaram as datas da turnê "Amigos", shows que realizarão em conjunto em 2019, em homenagem ao projeto Amigos, que marcou época como especial de fim de ano da Globo na década de 1990.

Ao todo, serão quatro shows. O primeiro será em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em 20 de julho. O grupo ressalta que a escolha da data coincide com o Dia do Amigo.

Na sequência, vem os shows em São Paulo, no feriado de 7 de setembro, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 23 de novembro, e o encerramento no Rio de Janeiro, em 14 de dezembro.

Os ingressos serão vendidos no site da Livepass, e o início das vendas ocorrerá ainda no mês de maio. Em São Paulo, o show será realizado no Allianz Parque, com ingressos que variam entre R$ 50 reais (meia-entrada da cadeira superior) a R$ 480 (pista premium).

Confira abaixo a data de abertura da venda dos ingressos para os shows da Turnê Amigos em cada cidade, e também os preços dos ingressos (os valores dos ingressos variam conforme o setor escolhido e a cidade em que será realizado o show).

Belo Horizonte - 20 de julho de 2019

Estádio do Mineirão - Avenida Antônio Abrahão Caram, 1000

Início às 20h. Classificação etária: 14 anos.

Abertura das vendas: 14 de maio, às 00h01 (segunda para terça-feira)

Preço dos ingressos para show da Turnê Amigos em Belo Horizonte:

Pista Premium: R$ 300 (R$ 150 meia-entrada)

Pista: R$ 150 (R$ 75 meia-entrada)

Cadeira Inferior Leste R$ 220 (R$ 110 meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 80 (R$ 40 meia-entrada)

Camarote VIP: R$ 500 (não há meia-entrada)

* para todos os ingressos do show da Turnê Amigos em Belo Horizonte será cobrada taxa de conveniência de 15%.

São Paulo - 7 de Setembro de 2019

Estádio Allianz Parque - Rua Palestra Itália, 200, Perdizes

Início às 20h. Classificação etária: 14 anos.

Abertura das vendas: 17 de maio, às 00h01 (quinta para sexta-feira)

Preço dos ingressos para show da Turnê Amigos em São Paulo:

Pista Premium: R$ 480 (R$ 240 meia-entrada)

Pista: R$ 240 (R$ 120 meia-entrada)

Cadeira Nível 1: R$ 260 (R$ 130 meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 100 (R$ 50 meia-entrada)

* Para todos os ingressos do show da Turnê Amigos em São Paulo será cobrada taxa de conveniência de 20%.

Porto Alegre - 23 de novembro de 2019

Arena do Grêmio - Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, Humaitá

Início às 20h. Classificação etária: 14 anos.

Abertura das vendas: 23 de maio, às 00h01 (quarta para quinta-feira)

Preço dos ingressos para show da Turnê Amigos em Porto Alegre:

Pista - Lote 1: R$ 130 (R$ 65 meia-entrada)

Cadeira Gramado - Lote 1: R$ 120 (R$ 60 meia-entrada)

Cadeira Gold - Lote 1: R$ 140 (R$ 70 meia-entrada)

Cadeira Superior - Lote 1: R$ 100 (R$ 50 meia-entrada)

Mesa Platinum: R$ 1 mil (não há meia-entrada)

Mesa Gold: R$ 800 (não há meia-entrada)

Mesa Silver: R$ 650 (não há meia-entrada)

Mesa Bronze: R$ 550 (não há meia-entrada)

*Para todos os ingressos do show da Turnê Amigos em Porto Alegre será cobrada taxa de conveniência de 15%.

** Os setores Mesa Platinum, Mesa Gold, Mesa Silver e Mesa Bronze incluem "serviço" com "dois espumantes ou uma garrafa de whisky ou de vodka".

Rio de Janeiro - 14 de dezembro de 2019

Arena Jeunesse - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401

Início às 20h. Classificação etária: 14 anos.

Abertura das vendas: 30 de maio às 10h00 (quinta-feira)

Preço dos ingressos para show da Turnê Amigos no Rio de Janeiro:

Pista Premium: R$ 420 (R$ 210 meia-entrada)

Pista: R$ 280 (R$ 140 meia-entrada)

Cadeira Nível 1 Lateral: R$ 380 (R$ 190 meia-entrada)

Cadeira Nível 1 Central: R$ 320 (R$ 160 meia-entrada)

Cadeira Nível 3: R$ 180 (R$ 90 meia-entrada)

O retorno dos Amigos

Zezé Di camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo anunciaram o retorno do projeto Amigos em suas redes sociais na última sexta-feira, 3, após a gravação de uma matéria especial para o programa "Fantástico", da Rede Globo.

O material foi ao ar na noite do último domingo, 5, e trouxe o grupo de cinco amigos em um estúdio da emissora cantando sucessos como "Evidências", "Flores em Vida", "Sinônimos", "Pense Em Mim" e "É o Amor". A apresentadora Poliana Abritta ainda revelou que "a turnê Amigos vai virar um especial de fim de ano na Globo."

O cantor Chitãozinho comentou a ausência do cantor Leandro, irmão de Leonardo, integrante das três primeiras edições do projeto original do Amigos, morto em 1998: "Durante o show, principalmente a parte do Leonardo, eu vou fazer a segunda voz pra ele, e o Luciano, também. A gente vai estar sempre junto no palco".

Zezé Di Camargo também falou sobre a influência da música sertaneja para o público brasileiro: "Nós temos responsabilidade sobre grande parte da vida amorosa das pessoas do Brasil".

Relembre a história do projeto Amigos

A ideia do programa "Amigos" era mostrar uma amizade fora dos palcos e misturar os sucessos dos repertórios de cada dupla sertaneja.

Era possível ver - e ouvir - "É o Amor" sendo cantada por Luciano e Leonardo, "Não Aprendi a Dizer Adeus" por Leandro e Zezé Di Camargo, "Página de Amigos" por Chitãozinho e Leonardo ou "Você Vai Ver" por Luciano e Xororó, entre outras tantas versões.

Em 31 de dezembro de 2018, completaram-se 20 anos da última vez em que o especial foi ao ar na Globo. Ao todo, foram quatro edições do programa exibidas pela emissora.