‘Cine Holliúdy’, que estreia na Globo, homenageia sétima arte

Miriam Gimenes



07/05/2019 | 07:42



Há uma cidade onde todos respiram o cinema. Não, ela não está na América do Norte, mas sim no sertão nordestino. Falamos da fictícia Cine Holliúdy, cenário da série de mesmo nome que estreia hoje na Rede Globo, após O Sétimo Guardião. Dividida em dez episódios, a trama é inspirada no longa-metragem homônimo de Halder Gomes.

Com história inédita e independente do filme, a série possui novos personagens, dramaturgia e conta a história de Francisgleydisson (Edmilson Filho), um homem sonhador, apaixonado por cinema, e que luta para manter viva a sétima arte no Interior do Ceará.

“Essa linguagem regional tem uma musicalidade no jeito de falar, que mais parece que estamos escrevendo uma poesia”, diz o autor Claudio Paiva, que assina o roteiro da série com Marcio Wilson. “O Francis é nosso Dom Quixote. Ele resgata a força do brasileiro de não desistir, em querer brigar por aquilo que ama”, completa Marcio Wilson.

Francis é dono da única – e apetrechada – atração cultural da cidade fictícia de Pitombas: o Cine Holliúdy. O lugar é capaz de aglomerar o povo local em filas para assistir aos seus filmes de beijo ou de peia. Ao lado de seu parceiro de trabalho e fiel escudeiro Munízio (Haroldo Guimarães), um verdadeiro Sancho Pança do sertão, o cinemista vê seu faturamento cair na bilheteria depois que o prefeito Olegário (Matheus Nachtergaele), atendendo às vontades da primeira-dama, Maria do Socorro (Heloísa Perisse), e de sua enteada Marily (Leticia Colin), coloca um aparelho de TV em plena praça pública. O povo só quer saber do romance das novelas.