Tenores que encantam

O quarteto de tenores Il Divo ‘aterrissa’ esta semana no Brasil para comemorar os 15 anos de carreira e divulgar o seu mais recente trabalho, o álbum Timeless. A turnê mundial será em São Paulo sexta e sábado, às 21h30, no Credicard Hall, em São Paulo. O grupo tem uma formação multinacional com o espanhol Carlos Marín, o francês Sébastien Izambard, o norte-americano David Miller e o suíço Urs Bühler.

Eles, que são habitué do Brasil, já têm familiaridade com o público local. Bühler fala sobre o sentimento de retornar para celebrar o aniversário. “É um público muito acolhedor, com muita energia. É sempre uma experiência diferente e estamos ansiosos para sermos recebidos novamente. Vai ser um show muito bonito e fica melhor ainda com a plateia.”

A turnê começou em 2018 no México e já passou por diversos países, com sucesso. No Brasil, haverá shows também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. “Tem sido uma turnê muito longa e procuramos passar por cidades nas quais ainda não estivemos, sem, claro, deixar de nos apresentar em lugares que já nos receberam”, contou Bühler, direto do Equador.

O repertório é conhecido. Do álbum Timeless o grupo traz os sucessos recentes Hello, de Adele – aqui em espanhol, rebatizado como Hola – e All of Me, de John Legend, assim como os clássicos Love Me Tender, de Elvis Presley, Unforgettable, de Nat King Cole, e Smile, de Charlie Chaplin. Além disso, Bühler disse que o público pode esperar surpresas no repertório.

O quarteto foi o responsável por solidificar o gênero do crossover clássico no mercado, estilo que engloba tanto músicas clássicas que se tornaram populares como também canções pop cantadas com um tratamento clássico, misturando elementos de ambos os gêneros. Um bom exemplo é Barcelona, álbum de Freddie Mercury com a soprano espanhola Montserrat Caballé, que incluiu o sucesso How Can I Go On.

Com tanto tempo de estrada, o Il Divo tem muito orgulho do caminho percorrido e da própria originalidade. “Quando começamos, não havia nada como o que fazemos. Nós praticamente recriamos o gênero, e o que muito nos orgulha é que nunca escolhemos um modelo a seguir. Nunca tentamos imitar outros artistas e fazemos nossas próprias versões justamente para sermos únicos”, relata Bühler. “Canto conforme a minha personalidade, assim como Sinatra cantava conforme a dele.”

E, examinando o futuro, Bühler também se mostra bastante otimista. “Hoje me sinto muito feliz. Você nunca sabe se vai continuar interessante no próximo ano. É sobre se manter novo e relevante. Sem nenhuma arrogância, o Il Divo é o mais famoso e importante grupo de crossover clássico do mundo, e nossa intenção e seguir nesse mesmo caminho até, quem sabe, comemorar nossos 30 anos de volta no Brasil.”



Il Divo – Show. No Credicard Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955. Sexta e sábado, às 21h30 (a casa abre uma hora e meia antes), Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 680 e pdoem ser comprados no site www.ticketsforfun.com.br.