Os carros mais invocados de Sacramento, na California

Paulo Basso Jr.



06/05/2019 | 16:18

Ao visitar Sacramento, a capital da Califórnia, prepare-se para sacar o telefone mais rápido do oeste e fotografar uma sequência impressionante de carros invocados. Um dos bairros mais turísticos da cidade, o Old Sacramento, tem arquitetura que remete ao Velho Oeste e, aos fins de semana, torna-se palco de um desfile constante de veículos cheios de estilo.

São picapes, sedãs, conversíveis e até motocicletas no maior esquema CHIPs, que passam com a pintura tinindo, sacolejando os amortecedores, exibindo bandeiras do México e, com as janelas abertas, revelando a potência das caixas de som para quem quiser (ou não) ouvir. Só o ronco alto dos motores faz mais barulho que o hip-hop e as músicas latinas.

A sequência de fotos abaixo mostra o que a equipe do Garagem360 encontrou em Sacramento. É algo tão incrível que nem o exterminador do futuro Arnold Schwarzenegger, que já foi governador por lá, poderia prever.

Carros mais invocados de Sacramento