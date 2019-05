06/05/2019 | 16:10



O ator Lúcio Mauro, famoso por participar de comédias como Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total, está internado há dois meses, de acordo com a colunista Fábia Oliveira.

Lúcio, que está com 92 anos de idade, está recebendo cuidados da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A família do ator não entrou em muitos detalhes, mas revelou que ele está tratando problemas respiratórios e precisa de acompanhamento médico para realizar uma espécie de aspiração. Ele ainda não tem previsão de alta.

Lúcio Mauro é pai de Lúcio Mauro Filho, que também é conhecido por atuações mais voltadas ao humor.