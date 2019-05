06/05/2019 | 15:10



Jane, a filha mais velha de Patrícia Abravanel, deu um show de fofura no último domingo, dia 5! A apresentadora postou um vídeo da pequena com o pai, Fabio Faria, no Instagram.

Nas imagens, o marido de Patricia aparece segurando a menina de um ano de idade e pergunta:

- É a vovó?

Com muito carisma, ela responde:

- É o vovô! - se referindo ao dono do SBT.

Na rede social, a mãe da garotinha escreveu:

Hoje é dia de ver quem na TV?

Além de Jane, a apresentadora é mãe de Pedro e também deu à luz Senor recentemente.