Adele comemora aniversário em mansão de 135 milhões de reais e indica possível álbum novo

06/05/2019 | 15:10



Adele comemorou seu aniversário de 31 anos de idade no último domingo, dia 5, de uma forma diferente e super empolgante para os fãs! A cantora deu dicas sobre um possível novo álbum. No Instagram, a beldade postou fotos novas de um ensaio e escreveu:

Esses são os 31 anos? Graças a Deus. Os 30 me testaram duramente, mas eu estou dominando e tentando o meu melhor em trabalhar isso. Não importa quanto tempo estamos aqui, a vida é constante e complicada às vezes. Eu mudei drasticamente nos últimos anos, ainda estou mudando e está tudo bem. 31 será um ótimo ano e eu vou gastar todo ele em mim. Pela primeira vez em uma década, estou pronta para sentir o mundo ao meu redor e adorá-lo pelo menos uma vez. Seja gentil consigo mesmo, vocês são apenas humanos, siga devagar, coloque de lado o seu telefone, ria alto em todas as oportunidades. Aprender a realmente amar a você mesmo? é isso, eu acabei de perceber que isso é mais do que suficiente. Eu vou aprender a te amar muito eventualmente. Seu bando de selvagens, 30 será um álbum drum n bass para te deixar aborrecido.

Esse foi o primeiro aniversário da britânica após se separar de Simon Konecki e aparentemente, Adele soube curtir o dia muito bem! Segundo o Daily Mail, a cantora passou a data em uma mansão de 135 milhões de dólares, ou seja, mais de 534 milhões, que foi usada no filme O Poderoso Chefão, e tem 29 quartos.