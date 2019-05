Fundação Santo André anula contrato de trabalho do reitor

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



06/05/2019 | 15:02



A FSA (Fundação Santo André) tornou público nesta segunda-feira (6), por meio de nota oficial, o anúncio de que o até então reitor, Francisco José Santos Milreu, teve seu contrato de trabalho, assinado em 1990, anulado por falta de documentação que comprovasse sua aprovação em concurso público – o que é proibido por lei. Em seu lugar ficará o pró-reitor da Fundação Santo André, Rodrigo Cutri.

Alvo de polêmicas há quase dois anos, Milreu é investigado desde dezembro de 2017, quando teve início apuração nos contratos de trabalho da FSA, que tinha como objetivo levantar, com urgência, todos os funcionários que ingressaram na instituição sem prestar concurso público. O docente chegou a admitir ao Diário, um mês antes de assumir o cargo, em abril de 2018, que sua contratação foi por meio de prova interna. Na sequência, o próprio Centro Universitário desmentiu a afirmativa, dizendo que haviam documentos legais que provavam sua atuação por meio de aprovação em certame.

A antiga reitora Leila Modanez instaurou a normativa, com prazo de um mês, no intuito de ter o resultado antes da nova posse, após receber denúncia sobre a situação de Milreu. O processo atrasou seis vezes na entrega do relatório, somando 104 dias a mais dos 30 previstos inicialmente. Desde então, a sindicância aberta internamente já destituiu 76 docentes.

A investigação de Milreu ficou para o final, e somente após instauração de inquérito civil através do MP (Ministério Público), e CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) aberta na Câmara Municipal de Santo André, ambas no início do abril, é que a Institução se pronunciou oficialmente.

Leia a nota na íntegra:

FSA - NOTA À IMPRENSA



"A Fundação Santo André torna conhecido à comunidade acadêmica, bem como à sociedade civil, que nesta data, 06/05/2019, após a realização de procedimento de apuração de sua regularidade contratual, o Professor Doutor Francisco José Santos Milreu teve o seu contrato de trabalho firmado em 01/03/1990 com a FSA anulado.

A anulação contratual decorreu de conclusão de sindicância realizada no âmbito da Instituição na qual, assim como outros docentes e funcionários técnico-administrativos isonomicamente submetidos à análise, e após a concessão de ampla defesa e contraditório, foi apontada insuficiência documental que pudesse comprovar o seu ingresso institucional mediante a realização de concurso público.



Como corolário imanente do ato de desligamento do Professor Doutor Francisco José Santos Milreu, a Fundação Santo André procedeu ao imediato provimento do cargo de Reitor, o qual, segundo as diretrizes estatutárias do Centro Universitário, passou, nesta mesma data, a ser ocupado pelo então Vice-Reitor, agora Reitor da Fundação Santo André, Professor Doutor Rodrigo Cutri.



Importante consignar que o ato de desligamento do Professor Doutor Francisco José Santos Milreu, assim como o aplicado a outros docentes e funcionários em condições análogas, fora consubstanciado em razão da necessidade de ser reconhecido o imperativo da legalidade e do comando emanado da Constituição Federal da República, bem como do entendimento atualmente consolidado no âmbito das mais altas Cortes do Poder Judiciário Brasileiro.



Assim, a despeito da medida infligida, não podemos deixar de agradecer o empenho e abnegação desmedidos e imensuráveis do Professor Milreu, que com maestria e elevado grau de profissionalismo, soube conduzir a Fundação Santo André em um dos momentos mais difíceis e críticos de sua história, sendo certo que, após um ano de gestão profícua e de intenso trabalho, a Instituição passou a se apresentar como uma entidade muito mais sólida e robusta, mais preparada tecnicamente para o enfrentamento de novos desafios.



Os números dos resultados da notável gestão capitaneada pelo Professor Milreu confirmam os excelentes resultados: mais de 850 novos alunos matriculados (aumento superior a 400% em relação ao exercício anterior), retomada dos cursos de Pós-Graduação, aumento do número de alunos no Colégio da Fundação Santo André, obtenção de equilíbrio orçamentário e financeiro, tornando o pagamento integral de salários uma rotina percebida todos os meses, início do processo de pagamento de salários atrasados a docentes, cumprimento com exatidão das obrigações tributárias e contratuais, implantação de um novo modelo e estrutura de gestão acadêmica, mais ágil e calcado em parâmetros estritamente profissionais, além da elevação da autoestima de toda a comunidade acadêmica constituída por professores, funcionários e estudantes.



Muitas outras conquistas poderiam aqui ser explanadas, contudo, o momento é muito mais de agradecimento, no sentido ser mantida acesa a chama da verdadeira revolução administrativa e educacional implementada pelo grande Gestor, a quem muito devemos, em especial pelo seu devotado e incansável labor em prol do engrandecimento da Fundação Santo André."