Ed Sheeran entra para lista de músicas mais populares em funerais do Reino Unido

06/05/2019 | 14:57



Um levantamento publicado pelo jornal The Independent revelou que os hinos tradicionais de funerais estão sendo deixados de lado e abrindo espaço para artistas da atualidade, como o cantor Ed Sheeran.

Em 2016, a lista de músicas mais populares em funerais do Reino Unido contava com as canções The Lord Is My Shepherd e All Things Bright and Beautiful. No entanto, tais músicas foram substituídas na lista divulgada em 2019. Ed Sheeran, por exemplo, se destacou na 6ª posição com Supermarket Flowers.

O topo da lista permanece com as mesmas canções desde 2016: Frank Sinatra, com My Way, lidera, seguido por Time to Say Goodbye, de Andrea Bocelli e Sarah Brightman, e Somewhere Over the Rainbow, de Eva Cassidy.

A pesquisa também notou que 24% dos adultos do Reino Unido já conversaram com seus familiares e amigos sobre as músicas que querem que sejam tocadas em seu funeral. O resultado apresentou aumento de 5% comparado à pesquisa de 2016.

Confira a lista das 10 músicas mais tocadas em funerais do Reino Unido:

1- My Way - Frank Sinatra

2- Time To Say Goodbye - Andrea Bocelli e Sarah Brightman

3. Over The Rainbow - Eva Cassidy

4. Wind Beneath My Wings - Bette Midler

5. Angels - Robbie Williams

6. Supermarket Flowers - Ed Sheeran

7. Unforgettable - Nat King Cole

8. You Raise Me Up - Westlife

9. Well Meet Again - Vera Lynn

10. Always Look on the Bright Side of Life - Eric Idle