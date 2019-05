'O Sétimo Guardião': Aguinaldo Silva esquece de escrever fim para personagem

06/05/2019 | 14:29



Aguinaldo Silva, autor de O Sétimo Guardião, novela das 9 que está em suas últimas semanas, revelou em seu Instagram que "esqueceu" de escrever um final para o personagem Nicolau, vivido por Marcelo Serrado na trama.

"Acordo assustado no meio da noite: 'Esqueci do Nicolau!' E corro pra fazer um adendo ao último capítulo", contou Aguinaldo na manhã desta segunda-feira, 6.

O personagem Nicolau, vivido por Marcelo Serrado, é o chapeiro do trailer Gordelícias, que vende lanches na praça da cidade de O Sétimo Guardião. Nicolau tem quatro filhos com Afrodite, interpretada por Carolina Dieckmann.

A novela O Sétimo Guardião chegará ao fim no dia 17 de maio, uma sexta-feira, e dará lugar para A Dona do Pedaço, protagonizada por Juliana Paes, que estreia no dia 20 de maio, uma segunda-feira.