Khalid e Nick Jonas curtem show do BTS na Califórnia

06/05/2019 | 14:10



Não foram só os fãs do BTS que curtiram os primeiros shows da Speak Yourself Tour, que começou no último final de semana, dias 4 e 5, na Califórnia, Estados Unidos. Para a surpresa de todo mundo, o cantor norte-americano Khalid, marcou presença na performance e, de quebra, ainda posou com os meninos nos bastidores!

Os shows, que rolaram no Rose Bowl, estádio que comporta cerca de 90 mil pessoas, chamaram atenção pela produção e, é claro, pela quantidade de pessoas presentes. Ao todo, toda turnê está esgotada, inclusive as performances que irão acontecer no Brasil nos dias 25 e 26 de maio.

No Twitter, a conta oficial do BTS postou uma foto com Khalid, que já consta com mais 970 mil curtidas. Já no Instagram, o cantor compartilhou dois cliques com os meninos.

Além dele, quem também curtiu foi Nick Jonas que ficou no meio da galera na arquibancada. Anteriormente, no Billboard Music Awards, ele e os outros irmãos Jonas, Kevin e Joe, demonstraram a animação ao se encontrarem com BTS. Portanto, não foi uma surpresa se deparar com postagens do músico no local.