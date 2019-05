Após desconversar, Fátima Bernardes dá detalhes de aliança: - É um anel comemorativo

06/05/2019 | 13:10



Fátima Bernardes confirmou que ganhou uma aliança de compromisso do namorado, Túlio Gadêlha! Durante o programa Encontro desta segunda-feira, dia 6, uma internauta perguntou se o anel que a apresentadora estava usando representava o seu relacionamento com o deputado. Sem graça, Fátima desconversou no início, mas depois assumiu que ganhou o mimo de Túlio em uma data especial.

- [A aliança é] O nome que você quiser dar. É um anel que vai ficar aqui. Um anel comemorativo de um ano e meio de namoro, disparou.

Fátima apareceu pela primeira vez com a aliança em fotos nas redes sociais, o que despertou a curiosidade do público. Após muitas especulações, a jornalista optou por compartilhar a novidade ao vivo em seu programa. Parece que a relação dos dois está indo muito bem, né?