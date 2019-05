DJ australiano é encontrado morto após acidente bizarro na Indonésia

06/05/2019 | 13:10



O DJ australiano Adam Sky morreu no último domingo, dia 5, em Bali, na Indonésia, enquanto tentava ajudar uma amiga. Segundo o jornal inglês The Guardian, o músico de 42 anos de idade foi encontrado caído no chão em meio a uma poça de sangue após colidir com uma porta de vidro e se cortar, ocasionando em uma perda excessiva de sangue.

A publicação afirma que a mulher, chamada Zoia Lukiantceva, havia sofrido múltiplas fraturas após cair em uma área de piscina. No momento, o artista, com nome de batismo Adam Neat, viu a mulher no chão, correu para socorrê-la e acabou se machucando, o que levou a sua morte.

Por meio de sua rede social, um comunicado foi postado a respeito do ocorrido.

Familiares e amigos de Adam estão viajando para Bali para lidar com todos os procedimentos. Pedimos que seja respeitada a privacidade da família nesse momento em que começamos a lidar com essa perda trágica.

O jornal ainda declarou que, de acordo com as autoridades locais, a possibilidade de que o DJ estava sob o efeito de drogas foi descartada.

Nascido na Austrália, Adam Sky atuava principalmente na Ásia como DJ e produtor de música eletrônica. Ao longo de sua carreira, fez parcerias com o também DJ e produtor musical David Guetta e com o DJ holandês Afrojack.