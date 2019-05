'Estou sendo punida por ter 60 anos', desabafa Madonna sobre peso da idade

06/05/2019 | 12:31



Considerada por muitos como a "rainha do pop", a cantora Madonna desabafou sobre o peso da idade quando se trata do universo da música. Em entrevista à edição de junho da revista Vogue britânica, a cantora disse que sente que está sendo "punida" por fazer 60 anos.

"As pessoas sempre tentaram me silenciar por uma razão ou outra, seja porque não sou bonita o suficiente, não canto tão bem, não sou tão talentosa, não sou casada o suficiente, e agora é que não sou jovem o suficiente. Então, eles continuam tentando encontrar um gancho. Agora eu estou lutando contra o preconceito da idade, estou sendo punida por ter completado 60 anos", revelou.

Madonna lança seu 14º álbum de estúdio, Madame X, em junho. O trabalho foi produzido durante residência da cantora em Portugal. O processo de gravação de Madame X, composto por 15 músicas que combinam inglês, português e espanhol, durou 18 meses com sessões em Portugal, Reino Unido e Estados Unidos .

Além de Maluma, que participa das canções Medellín e Bitch, I'm loca, outros colaboradores do álbum são: a brasileira Anitta, na faixa Faz Gostoso; o americano Quavo, membro do grupo de rap Migos, com a canção Future; e também a americana Swae Lee, em Crave.