Michael Bublé revela ter tido hemorragia vocal após parar de beber e fumar

06/05/2019 | 12:10



Realmente, parece que saúde é um assunto delicado em se tratando da família de Michael Bublé! Além de o filho de cinco anos de idade dele ter enfrentado uma luta contra o câncer, o site britânico Daily Mail contou que o cantor deu uma entrevista ao jornal The Times em que falou sobre quase ter abandonado a carreira por ter parado de fumar e beber!

A voz de Haven't Met You Yet explicou a situação dizendo que decidiu ter uma vida mais saudável depois de ter se tornado pai, e que esse hábito passou a incluir visitas à academia e o não consumo de cigarros e álcool. Contudo, apesar da boa intenção, ele disse que sua escolha talvez tenha causado uma hemorragia vocal:

- Eu parei com tudo. Nada de álcool e nada de fumar. E eu passei a ir à academia. Seis ou sete meses depois, eu estava no estúdio de gravação cantando e eu senti que algo não estava certo. Eu fui ao médico e acabou que eu estava com uma hemorragia vocal.

Ele conta que quando a equipe médica foi investigar o que poderia ter acontecido, ele contou a ela que tinha parado com seus vícios. Então, os profissionais contaram que o abandono poderia ser o motivo que teria acabado com a carreira de Michael, caso ele não tivesse sido operado.

Além desta situação desconfortável, o Daily Mail ainda deu, recentemente, que a conta do artista no Instagram foi hackeada e publicações sexuais passaram a dominar o perfil dele. O site afirma também que, desde que o filho dele foi diagnosticado com câncer, ele resolveu colocar a vida em perspectiva:

- Eu decidi que eu nunca mais iria ler o meu nome em uma publicação, nunca mais leria uma crítica e eu nunca mais fiz isso.