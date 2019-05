O trunfo da humildade

Do Diário do Grande ABC



06/05/2019 | 11:48



‘O segredo da sabedoria, do poder e do conhecimento é a humildade’, já dizia o escritor norte-americano Ernest Hemingway. Essa frase nunca se fez tão atual como nos dias de hoje. Afinal, mercados voláteis, instabilidade política, aumento da concorrência e transformações geradas pelas novas tecnologias compõem a realidade atual. Tais ingredientes também se tornam motivos de discórdias, muitas vezes oriundas do ego e de personalidades antagônicas entre os integrantes da alta direção das empresas. Embora o objetivo de todos num conselho de administração seja o mesmo – o de aumentar a produtividade e, consequentemente, a lucratividade da organização –, esse ego do ‘eu sei mais’ e ‘eu tenho mais experiência’ algumas vezes fala mais alto e faz com que qualquer pessoa, inclusive o conselheiro, crie bloqueio em relação à ideia do outro.

Assim, não ouve e não reflete sobre a sugestão alheia. Comportamento que pode ser perigoso para os negócios, pois, apesar de que teoricamente todos admitimos que não sabemos de tudo, sugestão útil de terceiros pode, sim, despertar filtros internos, que impedem a escuta. Logo, aí vai a primeira dica: valorize os seus pares, ouça com atenção e paciência, porque a prosperidade da companhia depende de todos. Outro movimento importante é atacar o problema e não as pessoas. De nada adianta criar antagonismo junto aos outros conselheiros. Isso somente irá gerar mal-estar e afetará a tomada de decisão. Para isso, é bom ser empático e se colocar no lugar do outro. Dessa forma, será mais fácil compreender os pensamentos alheios e propor soluções inteligentes.

Enfim, o conselheiro deve ter como ideal a sobrevivência da organização e não suas ideias pré-concebidas. Mas essa tarefa de se despir do ego não é fácil. Até porque, na maioria das vezes, o sujeito nem percebe que está sendo arrogante e que esse tipo de atitude pode não só prejudicar o relacionamento com os seus pares, mas também o desempenho da empresa e, consequentemente, o lucro. Logo, para manter o negócio sustentável é importante que o conselheiro conte com o apoio de coach, conversando com esse profissional conseguirá abrir ‘janelas de oportunidades’. Isso significa que o coach irá desafiar suas percepções, criando situações de aprendizado, impactando positivamente a lucratividade que ele pode perder por nem perceber que suas experiências, ideias e motivações filtram o que o outro está dizendo. Afinal, por que todo campeão de xadrez perde o título para alguém com muito menos experiência? Natural que não é preciso concordar com os argumentos dos outros, mas é primordial estar sempre atento às oportunidades. Afinal, a humildade pode ser um dos maiores trunfos a seu favor.

Eliana Dutra é CEO da empresa ProFitCoach, master coach e sócia-fundadora do Grupo Nikaia.