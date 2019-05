Nasce o primeiro filho de Meghan Markle e príncipe Harry

06/05/2019 | 11:10



Nasceu! Após meses de expectativa Meghan Markle finalmente deu à luz nessa segunda-feira, dia 6! Esse é o primeiro filho, fruto da relação da Duquesa de Sussex com príncipe Harry e o anúncio foi feito por meio do Instagram do casal. Por meio de um comunicado, eles informaram que a duquesa deu à luz um menino!

Temos o prazer de anunciar que Suas Altezas Reais o Duque e a Duquesa de Sussex deram as boas-vindas ao seu filho primogênito no início da manhã de 6 de maio de 2019. O filho de Suas Altezas Reais pesa 3,2 quilos. A duquesa e o bebê estão saudáveis â??â??e bem, e o casal agradece ao público pelo entusiasmo e apoio compartilhados durante esse momento tão especial de suas vidas. Mais detalhes serão divididos nos próximos dias.

Lembrando que a data do parto estava prevista para o final de abril ou começo de maio e, mais cedo, foi anunciado que a duquesa havia entrado em trabalho de parto. Alguns fatos indicavam, inclusive, que ela já havia dado à luz dias atrás.