Alexandre Pato fala como é ser genro de Silvio Santos

Alexandre Pato falou sobre seu relacionamento com Rebeca Abravanel em entrevista ao Esporte Espetacular no último domingo, dia 5. O craque, que assumiu o namoro com uma das filhas de Silvio Santos no final de 2018, declarou estar bem apaixonada e, de quebra, contou como é ser genro do dono e apresentador da rede de televisão SBT.

- Ele é o que é. Todo mundo ama ele, sabe o que ele faz, do como ele é. Fiquei feliz, que tenha uma longa vida pela frente, que eu possa continuar sendo genro dele por muito tempo, disse.

Pato e Rebeca estão juntos há pouco tempo, mas se conhecem há anos. Sobre o romance, ele ainda falou:

- Eu reencontrei a Rebeca. A conheci em 2013 e depois nos reencontramos.

Vale dizer que, desde que o namoro se tornou público, os dois não se desgrudam mais. Nas redes sociais, eles vivem se declarando e esbanjando fofura. Além de viver o relacionamento, Pato ressaltou na conversa que está mais maduro.

- Eu tenho aproveitado mais a vida agora, do que aquele período em morei Londres, Milão e Espanha.

Infelizmente, no mesmo dia que entrevista foi ao ar, Pato se machucou durante um lance do jogo entre São Paulo e Flamengo, que rolou em São Paulo. Após ser retirado de campo, ele foi diagnosticado com uma lesão de ligamento na vértebra do pescoço e agora está usando um colar imobilizador para se recuperar.

Em seu Instagram, o craque compartilhou um vídeo para tranquilizar os fãs e agradeceu as mensagens de apoio.

Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Graças a Deus estou bem, recuperar agora para em breve estar de volta ao campo, declarou na legenda.

Ainda na publicação, que até o momento já atingiu mais de 800 mil visualizações, Pato recebeu diversos comentários de celebridades. Neymar Jr. foi um dos primeiros a disparar:

Melhoras, mulecão.

Já a filha do Silvio Santos apenas comentou um emoji de oração. O cantor sertanejo Bruno Belutti, da dupla Marcos e Belutti, escreveu:

Boa recuperação, mano.

Segundo o site do clube de futebol, o acidente não foi tão grave:

Não é nada muito sério, mas incomoda, limita. Ele terá que ficar com o colar por uns dias para lhe dar conforto. Paralelamente a isso já começa o tratamento, disse José Sanchez, um dos médicos que atendeu o atleta.

Menos mal, né?