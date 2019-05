Di Ferrero imita Kurt Kobain e é comparado com o cantor Vinny

06/05/2019 | 11:10



Na noite do último domingo, dia 5, foi ao ar a terceira rodada do time A no Show dos Famosos e, desta vez, Di Ferrero e Mel Fronckowiak impressionaram os jurados, mas acabaram se tornando memes nas mãos dos internautas!

O quadro começou com Mel performando Kisses do cantor Prince. Após ter apostado nas caras e bocas para incorporar o artista, a atriz recebeu a avaliação dos jurados, que foram apimentadas! Claudia Raia, por exemplo, declarou:

- Teve hora que eu não te conheci. Eu vi ele. Eu me senti envolvida. Eu queria te dar os parabéns porque você escolheu um artista que canta no falsete. Eu só falaria para você estar ainda mais atenta ao falsete.

Já Miguel Falabella, além de ter concordado com Claudia, acrescentou que a participante aproveitou bem a androgenia de seu homenageado. Mas, como nem tudo são flores, voltou a pegar no pé da atriz por causa de um mesmo problema que ela teve na última apresentação:

- Tem que tomar cuidado com a afinação, não é a primeira vez (que se fala sobre isso).

No Twitter, os usuários não deixaram de comparar a fantasia dela com a usada pelo personagem Chris da série Todo Mundo odeia o Chris e choveram comentários do tipo:

A Rochelle só com agulha e cortina fez uma fantasia de Prince melhor kkk.

Di Ferrero apostou em Smell Likes Teen Spirit, do Nirvana, para se apresentar e causou! Além de ter dado um susto em Claudia Raia ao performar em cima da bancada dos jurados, ele também quebrou uma guitarra o que fez Faustão declarar:

- Na atual conjuntura da TV Globo, acho que você nunca mais canta aqui.

Na hora da avaliação, Boninho, Claudia e Falabella tiveram um impasse. Enquanto o primeiro achou que faltou o competidor incorporar mais a timidez de Kobain, Claudia a sentiu muito presente:

- Eu vi essa timidez. Eu não vi você. Eu vi você se escondendo. Eu estou impressionada com sua entrega.

Assim como Miguel:

- Hoje ele estava absolutamente vestindo a personagem, ele não estava olhando para ninguém.

Nas redes sociais, o que não faltaram foram comparações da fantasia de Di. Houve quem pensou que ele parecia com o Vinny, cantor de Mexe a cadeira, quem achou ele parecido com o homem loiro maluco da Copa de Mundo de 2018 e até com o personagem Louco da Turma da Mônica se ele tivesse cabelo um pouco mais liso.

O humorista Wellington Ceara performou Escancarando de Vez do Elymar Santos e contou que ficou cinco horas se arrumando! Apesar de Miguel Falabella ter elogiado o fato de ele ter conseguido se conter, Boninho criticou a postura do concorrente:

- Você ainda está meio mecânico. Apesar de tudo, você ainda está meio grilado no que vai fazer. Você fez isso meio tímido. Eu queria te ver sorrindo, você não sorriu em nenhum momento. Eu vi você fazendo o show e você não sorriu nenhuma vez, tem que sorrir, cara!

Solange Almeida resolveu usar o quadro para homenagear sua amiga Elba Ramalho e foi aplaudida de pé por Claudia Raia! Apesar de a cantora ser do mesmo estilo musical que sua homenageada, Miguel não viu isso como algo ruim:

- Você começou a fazer e eu me dei conta que não foi uma zona de conforto. Ela transita pelos médios, vai para o agudo, vai para a voz de cabeça. E você fez isso perfeitamente!

É, os jurados estão cada vez mais críticos, né? Para quem vai a sua torcida?