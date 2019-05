Fernanda Gentil brinca com Ivete Sangalo por ter dedurado casamento

06/05/2019 | 11:10



Aconteceu no último domingo, dia 5, mais uma edição do Domingão do Faustão e Ivete Sangalo foi a escolhida para ser homenageada do programa da Rede Globo. A cantora entoou seus sucessos e, de quebra, recebeu diversas mensagens de amigos e familiares. Dentre eles, Fernanda Gentil, que depois de elogiá-la, brincou ao dar uma bronca por ela ter revelado seu casamento com Priscila Montadon.

- Se você cantar para mim eu vou te perdoar, afinal de contas você dedurou nosso casamento. Uma coisa íntima, restrita à família, confiei em você. Estou brincando, tudo certo, já te perdoei. Obrigada pelo carinho, disse, pedindo Tempo de Alegria.

Para quem não lembra, em novembro de 2018 Ivete acabou contando durante uma festa que a jornalista havia oficializado a relação. Depois de interpretar a canção, Ivete explicou a ocasião.

- Um passarinho cantou no meu ouvido: Fernanda vai casar, ela queria tanto que você cantasse. No dia do casamento dela, eu tinha alguma coisa para fazer, mas estava louca, queria fazer uma surpresa, pegar um avião, porque merece, é muito amor que elas têm, e a gente tem que validar o amor, o respeito, o carinho. Fui fazer um vídeo, não mandou, ficou aquela exclamaçãozinha vermelha. Quando estou no show de uma revista, digo: Fernanda, meu amor, desculpe que não fui no seu casamento, ela: Ninguém sabia, contou em tom divertido.

Além disso, a cantora também foi pega de surpresa pelo seu marido, Daniel Cady, que fez uma baita declaração ao relembrar como a conheceu. De acordo com ele, Ivete estava tomando sol no píer, ele havia acabado de chegar nadando em um lugar que costumam parar para descansar, e começaram a conversar.

- Aí um dia eu estava em casa e ela me adicionou na internet. Eu nem acreditei que era ela, achei que era algum amigo sacaneando. E aí a gente começou a trabalhar juntos, contou, explicando que ele ia na casa de Ivete determinar qual seria o cardápio e fazer as compras.

Daniel também falou que a primeira vez que rolou um clima entre eles foi quando ela o chamou para nadarem juntos.

- Eu tinha aquela mentalidade: onde se ganha o pão, não se compra a carne. Até que, um dia, ela me chamou dizendo que tinha uma festa na casa dela. Quando subi e abri a porta, ela estava sozinha e tinha feito um jantar a luz de velas. Namoramos a noite inteira e estamos juntos há dez anos, temos três filhos. A gente é muito feliz. A vida que pedi a Deus, declarou.

Depois de ouvir a declaração, a cantora não economizou nos elogios ao marido:

- Comecei a ficar muito apaixonada mesmo por ele. A gente começou a nadar e nadar junto. Ele sempre muito sério, ele é muito íntegro. Ele é dono de muitas virtudes e uma delas foi essa, ele estava trabalhando comigo e não queria se aproveitar dessa situação. Então pensei: Já que você tá trabalhando e eu não. Eu chamei ele para vir em casa.

Por fim, Ivete ainda fez questão de também se declarar e ressaltar o quanto ama o seu companheiro.

- Eu sou muito apaixonada mesmo por ele e eu quero falar isso aqui. Eu sou muito apaixonada mesmo. Tenho uma admiração muito grande por Daniel, pelo cara que ele é. Eu não me apaixonei à toa. Graças a Deus eu me apaixonei por essa pessoa e ele me deu esses filhos lindos e me trouxe muita maturidade. Embora ele seja mais jovem do que eu, Daniel é um cara de muita maturidade, e eu, embora gatinha, sou imatura, brincou.

Ivete e Daniel, que estão juntos desde 2009, são pais de Marcelo, de nove anos de idade, e Marina e Helena, de uma no de vida.