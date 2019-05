10 atrações que serão inauguradas na Disney World nos próximos anos

Paulo Basso Jr.



Pronta para celebrar uma grande festa em 2021, quando completará 50 anos, a Disney World, em Orlando, promete tirar do forno uma série de lançamentos nos próximos anos. As novidades irão se juntar a grandes atrações inauguradas recentemente, como a área de Pandora, no Animal Kingdom, e os espaços dedicados a Toy Story (que, inclusive, ganhará um novo restaurante em breve) e Carros, no Hollywood Studios. Veja só o que vem por aí:

Hollywood Studios

Após completar 30 anos com uma grande festa, o parque que mais passa por transformações atualmente na Disney World ganhará atrações de peso já nos próximos meses. Confira as novidades do Hollywood Studios:

Star Wars: Galaxy’s Edge – A esperada área dedicada a Star Wars será inaugurada no parque em 29 de agosto. Com 56 mil metros quadrados, o local promete transportar os visitantes para o planeta distante de Batuu, onde será possível participar de duas grandes atrações: Star Wars. Na Millennium Falcon: Smugglers Run, cuja proposta é assumir os controles da famosa nave da franquia; e Star Wars: Rise of the Resistance, que vai colocar a galera no meio de uma batalha entre a Primeira Ordem e a Resistência, com expectativa de duração de 28 minutos. O espaço contar com diversas lojas, restaurantes e um paisagismo que promete explorar o pôr do sol mais bonito de Orlando.

Divulgação Mickey and Minnie’s Runaway Railway

Epcot

Nos próximos anos, o parque da Disney World que passará por mais transformações é o Epcot. Confira o que vem por aí.

Guardians of the Galaxy – A primeira montanha-russa do Epcot será dedicada a Guardiões da Galáxia e tem previsão de abertura em 2021. Ainda sabe-se pouco a respeito da atração, mas a promessa é que os carrinhos usem movimentos de rotação para criar uma aventura divertida para os fãs.

Divulgação Guardians of the Galaxy

Remy’s Ratatouille Adventure – Estima-se que, até maio de 2020, o Epcot tire do forno um simulador dedicado à animação Ratatouille. A atração será semelhante à que já existe na Disneyland Paris e faz um sucesso danado por lá, com diversas trapalhadas do ratinho cozinheiro.

Divulgação Remy’s Ratatouille Adventure

IllumiNations: Reflections of Earth – Neste ano ou, no mais tardar, em 2020, o Epcot terá o seu show de fogos e luzes noturnos renovado. Vem aí uma grande surpresa para encerrar o dia no parque da Disney World.

Magic Kingdom

Principal parque do complexo, o Magic Kingdom também se prepara para receber novidades até 2021. E uma delas já foi divulgada:

TRON – Motos tecnológicas em alta velocidade vêm aí na nova montanha-russa fechada do Magic Kingdom. A experiência, inspirada no filme TRON, será semelhante à que já existe na Disney de Xangai, na China. A previsão de lançamento é 2021.

Divulgação TRON

Animal Kingdom

Depois do sucesso de Pandora, área dedicada a Avatar, é hora de O Rei Leão ganhar força no Animal Kingdom.

O Rei Leão – Com o novo filme do Rei Leão pronto para chegar aos cinemas, o Animal Kingdom se prepara para uma série de novidades em relação à franquia ainda em 2019. Haverá um espaço novo para tirar fotos co uma cena da saga, uma Dance Party no maior estilo Hakuna Matata e projeções ligadas à animação na Arvore da Vida, símbolo do parque.

Divulgação Hakuna Matata Time Dance Party

Outras novidades na Disney World

Disney Skyliner – Um sistema de gôndolas de última geração vai ligar o Hollywood Studios e o Epcot a quatro resorts Disney. É uma espécie de bondinho, que será lançado para facilitar o deslocamento no complexo.

Divulgação Disney Skyliner

Disney’s Riviera Resort – O novo resort da Disney World abrirá as portas no fim de 2019. De categoria luxuosa, o resort oferecerá villas (apartamentos completos, com cozinha, banheiro e quartos) para os hóspedes que, principalmente, viajam em família.

Divulgação Disney’s Riviera Resort