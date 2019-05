Moradores do morro dos Macacos interditam Rodovia dos Imigrantes

Bia Moço

06/05/2019 | 11:09



Atualizada ao 12h20

Moradores do morro dos Macacos, localizado na divisa entre a cidade de Diadema e a Capital, bloquearam o Km 20 da Rodovia dos Imigrantes, entre 7h e 10h desta segunda-feira (6). A manifestação, organizada pela população da comunidade, foi contra a reintegração de posse do espaço, que deve ocorrer ainda neste mês, a princípio agendada para o dia 29. A comunidade planeja novo ato, ainda sem data marcada.

De acordo com os moradores, o movimento foi encerrado após intervenção da Tropa de Choque, antes mesmo que houvesse conflito. Segundo os depoimentos, durante negociação entre os líderes de ato e as autoridades, para que a população liberasse a via, os policiais fizeram disparos de bala de borracha. Três pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas é gestante.

O trânsito da via ficou parado desde o km 22, interferindo no tráfego sentido Capital. De acordo com a Ecovias, a situação já foi normalizada.

O Diário aguarda confirmação do TJ (Tribunal de Justiça) sobre a data oficial para reintegração de posse da área, além de esclarecimentos da SSP (Secrataria de Segurança Pública) do Estado sobre a ação da polícia.

