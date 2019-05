Redação



06/05/2019 | 10:18

Estados como Bahia, Pernambuco e Ceará são algumas das regiões preferidas dos turistas que querem viajar pelo Brasil. Confira algumas opções de hotéis no Nordeste para aproveitar a viagem ao máximo e com muito conforto.

Hotéis no Nordeste

Baía das Caraúbas Glamping

Divulgação Vista da hospedagem Baía das Caraúbas Glamping

O Baía das Caraúbas Glamping situa-se numa baía deserta a caminho da Barra dos Remédios (CE), que foi eleita uma das praias selvagens mais bonitas do Brasil. O terreno de 80 mil metros quadrados conta com sete bangalôs sobre palafitas em um ambiente ainda escondido das hordas de turistas.

Com vista autêntica da natureza e muita sofisticação, o local consegue acomodar até 19 pessoas.

Gostoso mesmo é aproveitar os momentos na região com muito sol no rosto e vento nos cabelos. Não importa se você vai estar a bordo de uma prancha de wind, kitesurfe ou sobre um bugue em meio às dunas.

Casa de Santo Antônio Hotel Boutique

Divulgação Decoração de luxa na Casa de Santo Antônio Hotel Boutique

O que outrora era um imóvel tombado em mal estado de conservação transformou-se numa das maiores jóias arquitetônicas de Parnaíba, segunda maior cidade do Estado do Piauí. A restauração voltou a trazer vida a este edifício do início do século passado e o transformou em uma confortável e delicada opção de hospedagem da região.

Em qualquer uma das 20 suítes em que estiver acomodado, o hóspede terá ao seu alcance tudo o que há de melhor para relaxar e conhecer a região.

