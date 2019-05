Do Diário do Grande ABC



06/05/2019 | 09:56



Uma transexual foi assassinada a pauladas na noite de sábado, na região da Saúde, na Zona Sul de São Paulo. A Polícia Civil tenta identificar o autor do crime. O agressor está foragido. A vítima Larissa Rodrigues da Silva, 21 anos, estava com outra pessoa na Alameda dos Tacaúnas, rua residencial da Saúde. Por volta das 22h10, um homem que dirigia um Volkswagen Voyage tentou a atropelar as duas. A testemunha contou que o homem retornou e usou um pedaço de madeira para golpear Larissa na cabeça.