06/05/2019 | 09:52



Com homenagens de autoridades e da corporação, o corpo do policial militar Fernando Flávio Flores, 38 anos, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), foi enterrado ontem, no Cemitério Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo. Flores foi executado por bandidos no sábado, em frente à sua casa. Ele deixou mulher e três filhos. O senador Major Olimpio (PSL), o deputado estadual Delegado Olim (PP) e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes estiveram na solenidade.