Aliado de Doria assume PSDB e projeta eleger 200 prefeitos

Fabio Martins

do Diário do Grande ABC



06/05/2019 | 09:29



<EM>Para confirmar o domínio do governador de São Paulo, João Doria, sobre a máquina partidária tucana, Marco Vinholi assumiu ontem o diretório paulista do PSDB com agenda de guinada liberal do partido e com o objetivo de reeleger o prefeito Bruno Covas na Capital. A convenção estadual foi realizada na Assembleia Legislativa.

<EM>De acordo com Vinholi, sua gestão vai focar nas eleições municipais de 2020. “O partido avalia que terá condições de lançar candidatos em 600 das 645 cidades de São Paulo”, disse. Hoje, o PSDB tem mais de 170 prefeituras paulistas. Em seu discurso, Vinholi disse querer eleger mais de 200 prefeitos

<EM>Segundo o presidente municipal da sigla, Fernando Alfredo, a estratégia de aumentar a capilaridade do partido em 2020 visa ajudar o partido a retornar ao Palácio do Planalto nas eleições de 2022.

<EM>Os aliados do governador paulista – principal liderança tucana da atualidade e nome cotado pela legenda para disputar a Presidência da República – defendem pauta de renovação política e expulsão de quadros partidários pegos em esquemas de corrupção.

<EM>Para o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, condenados por corrupção devem ser tirados da sigla. O presidente da Assembeia, Cauê Macris, vai além: defende a expulsão também daqueles que foram pegos em gravações ou cuja participação em esquemas é “muito clara”, como o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves.

<EM>Pelo Grande ABC, o coordenador regional Márcio Canuto fará parte da executiva paulista, assim como a deputada estadual Carla Morando, líder da bancada tucana na Assembleia.

<EM>(do Estadão Conteúdo)