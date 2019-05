06/05/2019 | 09:21



Um vazamento de água no túnel Anhangabaú na manhã desta segunda-feira, 6, interditou a faixa da direita da pista no sentido Interlagos. O túnel fica na região central de São Paulo e é importante ligação entre as regiões sul e norte da capital. De acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o incidente foi registrado por volta das 4h40, cerca de 100 metros após o emboque.