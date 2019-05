Filha de Caroline Bittencourt fala sobre a morte da mãe e explica acidente com os cachorros

06/05/2019 | 09:10



O anúncio da morte de Carolione Bittencourt depois de ventos fortes atingirem a embarcação em que ela estava com o marido deixou todo mundo surpreso na última segunda-feira, dia 29. O fato fez com que muitas pessoas mandassem mensagens de carinho para a família da modelo, além de histórias desencontradas deixarem as pessoas confusas sobre o que de fato aconteceu no litoral norte de São Paulo, local onde o corpo de Caroline foi encontrado. Na ocasião da morte, houve, inclusive, uma versão de que ela havia pulado no mar para salvar seus cachorrinhos, que teriam caído na água por conta da ventania, o que foi desmentido posteriormente.

Pois agora Isabelle Bittencourt, filha da modelo, fez um relato emocionante sobre a morte da mãe:

Informamos com pesar o falecimento da nossa amada filha, irmã, mãe e esposa: Caroline Bittencourt. Sua partida nos deixou devastados e com uma imensa sensação de vazio, afinal, ela sempre se fez muito presente. Mesmo com toda dor, estamos rezando e temos muita fé... de que ela está em paz e nos braços do criador! Esclarecemos que o terrível acidente que levou nossa amada foi causado por um forte vendaval que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no último domingo, dia 28 de abril. Ela e seu marido, Jorge Sestini, estavam fazendo de barco a travessia entre Ilhabela e São Sebastião, rumo à capital paulista. Aproximadamente na metade da travessia, eles foram surpreendidos por ventos muito fortes (rajadas que passavam de 125 km/h segundo registros oficiais), esses ventos arremessaram a Caroline e seus dois cachorros ao mar.. que estava super revolto e com visibilidade muito ruim. Seu marido saltou imediatamente ao mar para resgatá-la! Ambos ficaram à deriva e, mesmo com todos os esforços possíveis e em conjunto, Caroline infelizmente não aguentou mais manter-se nadando e se afogou - lamentamos.

E ela ainda continua:

Jorge, após nadar cerca de três horas, foi resgatado, já tarde da noite, por um barco que passava no local. Agradecemos de coração por todas as mensagens de conforto, demonstrações de carinho, solidariedade, respeito e compreensão de todos. Toda essa manifestação só nos mostra o quanto a Caroline era querida, com sua luz, bondade e energia contagiante. Devemos sempre lembrá-la com alegria, amor e, claro, muita saudade - oremos - gratidão. De seus pais, irmãs, filha e marido, respectivamente: Família Bittencourt Família Barbosa Família Sestini.