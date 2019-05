06/05/2019 | 08:26



Um forte aparato do Exército foi montado no entorno do Colégio Militar, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, para a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que participa, na manhã desta segunda-feira, 6, das comemorações dos 130 anos da instituição.

No domingo, 5, estudantes do Colégio Pedro II e outros afetados pelo corte do orçamento na Educação divulgaram que fariam um protesto hoje no local.

Dezenas de soldados do Exército já se encontram de prontidão nas ruas próximas ao colégio, formando um cordão humana com soldados enfileirados de 10 em 10 metros, além de veículos militares espalhados pelo bairro.