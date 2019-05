EUA anuncia envio de porta-aviões ao Oriente Médio para intimidar Irã

05/05/2019 | 23:45



Os Estados Unidos vão enviar um porta-aviões e bombardeiros para o Oriente Médio como forma de intimidar o Irã, após novos dados de inteligência sugerirem que forças americanas e de países aliados na região podem estar em perigo.

O Pentágono vai enviar as forças para o Oriente Médio nos próximos dias em resposta a "uma série de indicações e alertas preocupantes e crescentes", afirmou o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, em comunicado divulgado neste domingo.

"Os Estados Unidos não estão buscando uma guerra com o regime iraniano, mas estamos totalmente preparados para responder a qualquer ataque" da Guarda Revolucionária do Irã ou de forças regulares iranianas, acrescentou Bolton.

Ainda no comunicado, Bolton afirma que a decisão tem o objetivo de mandar um "sinal claro e inconfundível" ao regime do Irã de que ataques contra interesses dos EUA ou de seus aliados serão combatidos com "força implacável".

A iniciativa do Pentágono vem semanas depois de a Casa Branca designar a Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista, o que Teerã interpretou como uma provocação de Washington. Com informações da Dow Jones Newswires