Bahia decide no 1º tempo e derrota Avaí na Fonte Nova

05/05/2019 | 21:17



O Bahia mostrou neste domingo por que é forte jogando em casa no Campeonato Brasileiro. No encerramento da terceira rodada, o time de Salvador (BA) fez um bom primeiro tempo e venceu o Avaí por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O gol da vitória foi marcado por Artur ainda no primeiro tempo.

Com duas vitórias em três jogos, o Bahia chegou aos seis pontos e termina a rodada na perseguição aos primeiros colocados, em quinto lugar. O Avaí, por sua vez, ainda não sabe o que é vencer e ocupa o penúltimo lugar com apenas um ponto.

O primeiro tempo foi todo do Bahia. Logo no início, o tricolor deu mostras de sua postura. Aos três minutos, Artur escapou em velocidade, mas parou em Vladimir. Com velocidade, o time da casa seguiu superior ao adversário e, levando perigo, especialmente, quando jogava pela direita com Artur e Nino Paraíba.

Aos 23 minutos, a dupla teve a oportunidade de abrir o placar. Nino finalizou forte e parou em Vladimir. No rebote, Artur apareceu para tentar a conclusão, mas acabou desarmado. Rogério, que entrou na vaga de Arthur Caíque, também deu trabalho para Vladimir.

De tanto insistir, o Bahia abriu o placar aos 39 minutos. Em velocidade, Artur ganhou da marcação e ficou de frente para o gol. Ele finalizou em cima de Vladimir, mas conseguiu aproveitar o próprio rebote, limpou a marcação e empurrou para o gol vazio. Antes do intervalo, o atacante teve outra oportunidade de marcar. Mas chegou atrasado e não conseguiu concluir cruzamento de Ramires, que passou pela extensão da área.

O Avaí voltou para o segundo tempo com duas trocas para ficar mais ofensivo. Getúlio chegou a marcar, mas a arbitragem anulou o lance apontando impedimento. Em seguida, o VAR precisou ser chamado após o árbitro Bruno Arleu de Araújo assinalar pênalti em cima de Nino Paraíba. Após rever o lance, o juiz voltou atrás.

O Bahia não conseguiu manter o ritmo alucinante do primeiro tempo. Isto fez com que o Avaí tivesse mais a bola durante boa parte da segunda etapa. Os catarinenses, no entanto, não tiveram criatividade para transformar a posse de bola em oportunidade. Na única chance clara, Pedro Castro e Daniel Amorim não conseguiram concluir com força e mandaram para fora.

Ainda deu tempo para cada goleiro fazer um pequeno milagre antes do final da partida. Dentro da pequena área, Gilberto emendou cruzamento e parou em Vladimir. No último lance da partida, Douglas mandou para escanteio cabeçada de Daniel Amorim.

Os dois times voltam a jogar no próximo domingo, às 19 horas. O Bahia visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), enquanto o Avaí recebe o CSA, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 x 0 AVAÍ

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Paulinho; Gregore e Douglas Augusto; Artur (Elton), Ramires (Shaylon) e Arthur Caike (Rogério); Gilberto. Técnico: Roger Machado.

AVAÍ - Vladimir; Kunde (Luan Pereira), Betão e Marquinhos Silva; Iury, Luanderson (Brizuela depois Matheus Matias), Pedro Castro e Paulinho; João Paulo, Daniel Amorim e Getúlio. Técnico: Geninho.

GOL - Artur, aos 39 minutos no primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nino Paraíba (Bahia); Iury e Luan Pereira (Avaí).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 247.556,50.

PÚBLICO - 18.673 pagantes (19.014 no total).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).