Osmar Terra 'ainda não fez nada' pela cultura do País, rebate Frota

05/05/2019 | 21:08



O deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) disse neste domingo, 5, ao Estadão/Broadcast que o ministro da Cidadania, Osmar Terra, "ainda não fez nada" pela cultura do País, nem poderia assumir o comando da área. Na avaliação do parlamentar, a cultura e o esporte no Brasil - que estão sob a responsabilidade da pasta de Osmar Terra - "foram colocados à deriva".

As declarações de Frota vieram depois que Osmar Terra afirmou, em entrevista ao 'Estado', que "o problema do Alexandre é que ele quer nomear todo mundo no ministério".

"Ele apresentou nomes para todos os cargos. Até atendi um que achei o currículo interessante. Mas para os outros cargos eu busquei técnicos. Quem vai responder depois sou eu e não o deputado. Acho que o Alexandre tem certa inexperiência na prática política. Ele nunca foi político. Respeito o trabalho dele e acho que ele é importante na cultura, mas o ministério é responsabilidade minha", disse o ministro.

Procurado pelo 'Estado' para comentar as declarações de Osmar Terra, Frota, que está em seu primeiro mandato no Congresso Nacional, comentou que o que lhe falta de experiência política falta para Osmar Terra de experiência cultural.

"Independentemente de tudo, tenho 30 anos de estrada no teatro, no cinema. Eu acho que aí a situação ficou diferenciada, sabe? É muito cedo para avaliar o Osmar, ele ainda não fez nada. Apenas maquiou o nome da lei (Rouanet), deu uma passada de pano, pois o nome estava contaminado", avaliou Frota.

O parlamentar critica a medida anunciada pelo governo, de baixar de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão o teto do financiamento de projetos culturais financiados pela lei.

"R$ 60 (milhões) era abuso e absurdo. Entre R$ 5 e R$ 10 milhões seria bom, seria coeso, agora R$ 1 milhão podemos ver o tamanho da cultura para ele (Osmar Terra). Não vou dar nota (para a gestão de Osmar Terra), ele não é escola de samba, mas até agora o carnaval já começou e ele ainda está no barracão olhando para os carros", comentou Frota.

Nomeações

Sobre as nomeações para a área da Cultura do ministério de Osmar Terra, o parlamentar do PSL disse que indicou os nomes de Pedro Peixoto para a Secretaria do Audiovisual, Gustavo Amaral para a Secretaria para a Diversidade Cultural e Maurício Braga para a Secretaria de Direitos Autorais.

"Hoje existem esses três nomes indicados por mim que estão trabalhando e auxiliando eles. Eu não nomeei, eu indiquei diversos profissionais que pudessem realmente dar sustentabilidade, ajudar o Osmar Terra, uma vez que ele não entende de cultura. O Osmar é muito bom na questão das drogas, do social, mas na cultura ele próprio declarou que ele não entende", ressaltou Frota.

"Agora, de repente, ele passou a não mais dialogar com a gente. Passou a não mais aceitar as indicações que estávamos mandando pra ele. Óbvio que ninguém gostou disso porque existia todo um plano para dar suporte técnico a ele. Osmar Terra vai tocar o barco do jeito que ele quer tocar, tranquilo, ele tem aí mais três, quatro meses, pra mostrar como vai ser a cultura no País", acrescentou o parlamentar do PSL.

A assessoria de imprensa de Osmar Terra informou que não se pronunciaria sobre os comentários de Alexandre Frota.