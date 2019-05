Dois morrem em batida entre carro e ônibus em Sto.André

Francisco Lacerda

05/05/2019



Duas pessoas morreram em grave acidente de trânsito que ocorreu na madrugada deste domingo (5), no Centro de Santo André. Segundo testemunhas, o choque, envolvendo um Fiat Palio verde e um ônibus intermunicipal teria ocorrido porque o automóvel passou farol vermelho no cruzamento das ruas General Glicério com Siqueira Campos. O impacto, inclusive, derrubou poste de iluminação no local.



As vítimas – um homem e uma mulher – que estavam no carro morreram no local. Havia uma terceira passageira no automóvel. A Prefeitura, por meio de nota, chegou a informar que ela havia sido levada ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) e, à tarde, havia morrido. Na noite deste domingo, porém, a mesma Prefeitura desmentiu a informação do terceiro óbito e declarou que não sabia do paradeiro da pessoa. Os três não portavam documentos.



No ônibus, duas pessoas se feriram. Uma das passageiras, que foi ejetada do veículo, também foi para o CHM e passou por cirurgia com a equipe de ortopedia e neurologia. O estado de saúde dela não foi atualizado pela equipe médica até o fechamento desta edição.



Por conta do acidente, as ruas Siqueira Campos e General Glicério ficaram interditadas pela manhã e pela tarde. Quanto aos trajetos dos ônibus, os que desciam pela Siqueira Campos seguiram direto para a rua Coronel Alfredo Fláquer.



Equipes da Enel, concessionária responsável, trabalharam no local até o restabelecimento da energia.



O caso foi registrado no 1º DP (Centro), que solicitou perícia do local e exame no IML (Instituto Médico-Legal) das vítimas. O Fiat Palio foi recolhido ao pátio municipal. A policiais do 1º DP, o motorista do coletivo relatou que seguia pela Rua General Glicério quando viu o automóvel desrespeitar o farol vermelho. Ele disse que não foi possível evitar a colisão.