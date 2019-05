Osaka e Halep vencem na estreia em Madri; Muguruza é eliminada

05/05/2019 | 18:46



A japonesa Naomi Osaka, a romena Simona Halep e a alemã Angelique Kerber venceram em suas estreias no Torneio de Madri, na Espanha, neste domingo. A rodada foi marcada também pelas quedas precoces da local Garbiñe Muguruza, ex-número 1 do mundo, e da ucraniana Elina Svitolina, atual 6ª do ranking.

Osaka, líder da lista da WTA, começou bem sua campanha no saibro madrilenho. Superou a experiente Dominika Cibulkova, finalista do torneio em 2016, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6).

Acostumada a jogar em pisos mais rápidos, a número 1 do mundo admite nervosismo em sua estreia. "Eu me senti nervosa durante a maior parte do jogo por enfrentar uma rival como Cibulkova, principalmente no saibro", comentou a japonesa, atual campeã do US Open e do Aberto da Austrália, ambos disputados em piso duro e rápido.

Na segunda rodada, Osaka vai enfrentar a local Sara Sorribes, que venceu neste domingo a compatriota Lara Arruabarrena por 6/4, 3/6 e 6/1. Será o segundo confronto entre as duas tenistas no circuito. No primeiro, na grama em 2017, foi vencido pela asiática.

Simona Halep, terceira do mundo, estreou em Madri vencendo a russa Margarita Gasparyan por 6/0 e 6/4. Sua próxima adversária será a britânica Johanna Konta. Se confirmar o favoritismo, a dona de dois títulos na capital espanhola poderá cruzar com a local Carla Suárez Navarro nas oitavas de final. Neste domingo, a espanhola despachou a grega Maria Sakkari, campeã pela 1ª vez na WTA no sábado em Rabat, por duplo 6/3.

Já a alemã Angelique Kerber, número quatro do mundo, venceu a ucraniana Lesya Tsurenko em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2. Na segunda rodada, a ex-líder do ranking vai encarar a croata Petra Martic, responsável por eliminar a maior esperança da casa. Garbiñe Muguruza foi batida em dois sets, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/2).

Também decepcionou neste domingo a ucraniana Elina Svitolina. A número seis do mundo foi batida pela francesa Pauline Parmentier por 6/4 e 7/6 (8/6). A tenista da França vai encarar agora a bielo-russa Victoria Azarenka, ex-líder do ranking.

Outras integrantes do Top 10 a entrar em quadra neste domingo, a checa Karolina Pliskova e a norte-americana Sloane Stephens não decepcionaram. A quinta do mundo bateu a ucraniana Dayana Yastremska por 5/7, 7/6 (7/5) e 6/3, enquanto a americana superou a eslovena Polona Hercog por 6/2 e 7/6 (7/4).

Ainda neste domingo, venceram a suíça Belinda Bencic, as francesas Kristina Mladenovic e Alize Cornet, as eslovacas Anna Karolína Schmiedlová e Viktória Kuzmová, a ucraniana Kateryna Kozlova, a norte-americana Danielle Collins, a chinesa Saisai Zheng, a croata Donna Vekic, a checa Kristyna Pliskova, a russa Mihaela Buzarnescu e a romena Sorana Cirstea.

MASCULINO - Apenas dois jogos movimentaram a chave masculina, neste domingo. No confronto canadense entre Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, o primeiro se saiu melhor e venceu por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7), se credenciando para enfrentar na segunda rodada o local Rafael Nadal, segundo cabeça de chave e um dos principais favoritos ao título.

Na outra partida masculina do dia, o australiano Nick Kyrgios foi surpreendido pelo alemão Jan-Lennard Struff pelo placar de 7/6 (7/4) e 6/4. Na segunda rodada, o tenista da Alemanha vai enfrentar o vencedor do duelo entre o croata Marin Cilic e o eslovaco Martin Klizan, que furou o qualifying.