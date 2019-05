São Caetano perde na estreia da Série D e mantém má fase

Luís Felipe Soares

05/05/2019



A fase do São Caetano continua ruim. Após ser rebaixado no Paulistão, em março, a equipe começou a Série D do Campeonato Brasileiro com derrota por 1 a 0 para o Caxias, em jogo ocorrido na tarde deste domingo (5), no Rio Grande do Sul.



O início do cofronto foi marcado por estudo mútuo dos adversários em campo. Os donos da casa tiveram mais iniciativa e pressionaram o Azulão, com o time local mostrando boa marcação no meio-campo e procurando espaços. O placar foi aberto aos 33 minutos, quando Diego Miranda recebeu bola em lateral pelo lado direito, balançou na frente de Bruno Recife e arriscou de longe em chute cruzado que foi no canto esquerdo: 1 a 0. Na comemoração, um torcedor do time caiu na arquibancada e teve que ser atendido, fazendo com que a partida ficasse parada por seis minutos.



Pouco tempo depois do retorno, Jean Dias aproveitou bobeada do zagueiro Thiago Sales e ficou com a bola. O meia do Azulão reclamou de ter a camisa puxada pelo defensor, mas o juiz não assinalou pênalti, o que gerou muitas reclamações no primeiro tempo.



Os gaúchos continuaram melhor na segunda metade do jogo, não conseguindo ampliar o placar por falta de pontaria e parando nas boas defesas do goleiro Tom.



A próxima partida do São Caetano pelo Grupo A-16 será no sábado, às 16h, quando o recebe o Cianorte.