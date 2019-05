Acidente aéreo em aeroporto de Moscou mata 13 pessoas

05/05/2019 | 17:37



O acidente aéreo no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, neste domingo, 05, matou 13 pessoas, de acordo com um porta-voz do Comitê Investigativo do país. O jato Sukhoi SSJ100, operado pela companhia aérea russa Aeroflot, estava com 73 passageiros e cinco membros da tripulação quando fez um pouso de emergência no aeroporto de Moscou, que o fez ser envolvido em chamas.

Registros em vídeo mostram passageiros desesperados saindo do avião pela porta dianteira, em um escorregador inflável. Duas crianças estão entre os 13 mortos até agora, e são seis os feridos.

Em comunicado, o aeroporto disse que o avião, que decolou de lá com destino à cidade de Murmansk, deu meia volta por razões técnicas não especificadas e fez um pouso forçado que iniciou o incêndio. "Investigadores em breve começarão a entrevistar vítimas, testemunhas oculares, funcionários e da transportadora aérea, bem como outras pessoas responsáveis pela operação da aeronave", disse Svetlana Petrenko, porta-voz do Comitê de Investigação.

O SSJ100, também conhecido como Superjet, é um jato regional de dois motores que começou a operar em 2011, quando a indústria aeroespacial russa estava em ascensão. O avião é amplamente utilizado no país, mas também é usado por companhias aéreas em outros países, incluindo a Armênia e o México. Fonte: Associated Press.