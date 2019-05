Perto do Corinthians, Everaldo é liberado pelo Fluminense

05/05/2019 | 17:08



O atacante Everaldo está muito próximo de ser anunciado pelo Corinthians. O Fluminense anunciou neste domingo que o jogador não faz mais parte de seu elenco, após uma reunião em que o estafe do atleta recusou uma nova oferta para exercer a opção de compra, por já ter conversas adiantadas com a equipe alvinegra.

Everaldo estava na lista de relacionados para a partida contra o Grêmio, neste domingo, mas foi dispensado pela diretoria tricolor. "Diante da confirmação do empresário sobre o acerto com o Corinthians, o atacante Everaldo foi desligado da delegação neste domingo e não atua mais pelo Fluminense. O jogador é esperado ainda na próxima quarta-feira, na reapresentação do elenco", diz o clube carioca, em nota divulgada para a imprensa.

Everaldo pertence ao Velo Clube-SP e tem vínculo com o Flu até o dia 17, por empréstimo e com valor fixado para compra de R$ 2 milhões. O time carioca conseguiu o valor, mas mesmo assim, as conversas não evoluíram.

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, disse, na quarta-feira, que o clube só iria acertar a contratação do jogador quando ele se desligasse do Fluminense. Com a desistência do clube carioca, a tendência é que as conversas sejam retomadas nos próximos dias.