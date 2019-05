No Power Couple Brasil, Nicole Bahls relembra gafe que deu no aniversário de Anitta

05/05/2019 | 17:10



Nicole Bahls que está confinada junto com o seu marido, Marcelo Bimbi e mais 12 outros casais no Power Couple Brasil, acabou comentando a gafe que deu durante o aniversário da cantora Anitta neste ano.

Durante uma conversa com Marcelo Braga e Taty Zatto, a modelo revelou que ficou com muita vergonha ao chegar no evento caracterizada de acordo com o tema da festa que foi sobre o fundo do mar.

- No convite ela escreveu um monte de coisa séria e no meio ela falava assim: 'Pode ir do jeito que vocês quiserem. David Brazil vai se sereia. E o resto todo sério'. Aí eu lesada, imagina se eu ia raciocinar que era piada? Quando vi o David Brazil de roupa e eu lá, de make, de maiô, de arquinho de concha. Quando eu vi, a primeira coisa foi tirar o arco. Daí já comecei a dar uns nós na telinha, que era aquelas telinhas de pescados, pra ver se abafava. Aí fiquei sentadinha, quietinha...

Mas ela não estava contente com o momento e a funkeira deu um chega pra lá e acabou dando uma amenizada na situação constrangedora.

- Ela foi maravilhosa! Quando eu ela, falei assim: 'Amiga, quê que eu to fazendo'. Ai ela falou: 'Não, mulher. Relaxa. Tá linda! Fica à vontade', ela dançou um pouquinho e tudo. Se não fosse isso, eu ia ficar mais constrangida, eu ia ficar pra baixo a festa toda, comentou Nicole.