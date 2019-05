Luiza Possi que está grávida, comenta em uma entrevista que ganhou 15 quilos:Depois eu volto à minha forma

05/05/2019 | 17:10



A cantora Luiza Possi compareceu a um evento de Dia das Mães em um shopping de Pernambuco no último sábado, dia 4, e lá participou de uma conversa em que contou um pouquinho das expectativas em se tornar mamãe. Aproveitando, ela também soltou a voz e entoou alguns de seus sucessos!

De acordo com o site da organização do evento, a cantora fez um pocket show que tinha no repertório músicas como Caso Sério, Te devoro e Tudo Certo. Durante o evento, Luiza - grávida de sete meses - confessou que, apesar de a barriga dificultar seu sono, ele está bem intenso! Além disso, ela contou também que, assim como muitas mulheres, está com dificuldades para fazer coisas básicas, como, por exemplo, se sentar!

Já para uma entrevista concedida ao site da TV Globo, ela foi sincera e contou que até agora ganhou 15 quilos. Entretanto, isso não a preocupa:

- Ganho de peso não está sendo uma preocupação para mim durante a gravidez. Estou nove meses de day off, vivendo para o meu filho e para as minhas vontades. Depois volto à minha forma. Já ganhei 15 quilos e estou me divertindo.

Ela contou também à publicação que tem planos para o parto de seu filho:

- Vai ser humanizado, mas humanizado não significa parto normal. Significa que ele vai receber um tratamento humanizado assim que ele nascer. E que também vou receber esse tratamento. Mas se for cesárea, normal ou induzido... Isso é uma coisa não tem como prever.