Neymar se derrete por um vídeo de Davi Lucca cantando Meu Abrigo

05/05/2019 | 16:10



Neymar que já provou por a mais b que é um paizão super babão, desta vez o jogador aproveitou as suas redes sociais e no último sábado, dia 4 compartilhou um vídeo em seus Instagram Stories mostrando um dom que o filho, Davi Lucca, tem: o canto.

O craque assim como a mãe do pequeno, Carol Dantas, se derreteram e Neymar aproveitou o vídeozinho que Davi está cantando Meu Abrigo da banda Melim para escrever se declarando com um trecho da música para o pequeno.

- Você é a razão da minha felicidade!

Mas não é só de música que o menino é bom, não. No mesmo dia, Carol Dantas que está grávida do seu segundo filho, agora com o atual relacionamento com Vinicius Martinez, mostrou que Davi também é bom de boa como o papai, Neymar. A loira compartilhou um vídeo do mini craque driblando, fazendo um gol e logo em seguida comemorando com uma dancinha. Mas é muito fofo, né?