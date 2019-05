Isis Valverde mostra rosto do filho Rael pela 1ª vez no Instagram

05/05/2019 | 16:02



A atriz Isis Valverde mostrou o rosto de seu filho Rael pela 1ª vez em seu Instagram na manhã deste domingo, 5. Isis é conhecida pela privacidade com a qual tratava a aparência do bebê, que é fruto de seu relacionamento com André Resende.

No último sábado, 4, Isis já havia dado indícios de sua mudança de postura em relação à privacidade da imagem do filho.

"Minha mãe e meu papai decidiram que agora estou bem grandinho e já posso conhecer vocês!", escreveu ela, 'simulando' a fala de Rael, que tem apenas cinco meses e meio de vida.

"Que seu domingo seja abençoado", escreveu Isis Valverde na legenda da foto.

"Ai meu Deus! Que lindos! Que amor!", comentou Sabrina Sato. Outras personalidades como Giovanna Lancellotti, Mariana Rios, Mariana Fernanda Cândido também se derreteram pela fofura de Rael nos comentários.

Isis Valverde fez um ensaio fotográfico ao lado de Rael para a revista Ela e publicou algumas fotos em seu Instagram. Para ela, é um momento importante para falar com outras mulheres que passaram pela maternidade.

"Mulheres que, ao se tornarem mãe, sentem na pele a pressão de uma sociedade que insiste em te anular. Você pode sim ter sua individualidade, ser uma mãe inteira e ainda desfrutar de uma relação a dois com seu marido, namorado, affair!", escreveu.

Confira abaixo a primeira foto postada por Isis Valverde com o rosto de seu filho, Rael: