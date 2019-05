05/05/2019 | 15:10



Parece que foi ontem que Débora Nascimento e José Loreto anunciaram que vinha um bebê por aí!

O tempo passou, Bella nasceu e está encantando a mamãe coruja enquanto o papai baba muito. O papai que é extremamente babão compartilhou uma imagem em seu Instagram mostrando a pequena que está vestida com um vestidinho azul cheio de flores, cabelinho preso e de mãos dadas com ele. Na legenda o ator compartilhou:

- No pisar ao chão. No mergulho ao amor. No voo de um abraço. No dormir e no acordar. As mãos estão dadas. Os corações atados. Carrega o meu destino. Que teu futuro é meu agrado.

Uau! Que bela filosofada.