Márcio Garcia recebe Fábio Porchat e Luis Lobianco no Tamanho Família

O Tamanho Família deste domingo, dia 5 foi marcado por muito choro, mas não foi de tristeza ou sentimentalismo e sim de muita risada. Reunindo dois grandes humoristas - Fábio Porchat e Luis Lobianco, o apresentador, Márcio Garcia em um momento do programa chegou até sentar no chão de rir com as imitação que Lobianco fez para a família entender que ele estava fazendo uma baleia durante um jogo.

Mas o programa também teve um momento bem sério e super explicativo. Lobianco que perdeu sua mãe muito precocemente comentou que mesmo com essa grande perda, ele recebeu um enorme apoio da família após se assumir homossexual. O humorista mantém um relacionamento com o pianista, Lúcio Zandonini, com quem é casado há sete anos.

- Intuitivamente, nunca me senti censurado ou impedido de nada pela minha família. Muito antes de precisar falar sobre isso, eu já tinha permissão para ser tanta coisa que eu queria. Quando chegou a hora de conversar sobre isso, não fui cobrado. Foi natural. E tenho consciência de que isso foi um privilégio total.

Já Fábio Porchat comentou que foi uma criança que não queria ser em momento algum um artista e quando surgiu a oportunidade ele simplesmente viu que ele nasceu para aquilo e que a sua vida iria mudar depois da oportunidade que Jô Soares deu à ele durante um programa.

- Nunca foi um desejo ser ator. Eu não era uma criança que queria ser artista, não planejei, apesar de fazer teatro na escola. Era só diversão! Eu queria ser diplomata, era uma coisa meio séria. Sempre fui muio de organizar as coisas, fui muito produtor, mas depois que eu fui no programa do Jô Soares e jogou um bilhete no palco pedindo para participar, não acreditei que ele me deu espaço e ao ver a plateia, a banda e o próprio Jô rindo, percebi que era isso que queria como profissão: fazer as pessoas rirem!

Uau! Mas não tem uma semana que o Tamanho Família não faça nossos olhos encherem de lágrimas, né?