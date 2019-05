Samara Felippo sobre Dia das Mães:Quer dar presente para uma mãe? Fique com os filhos dela e a deixe ir para a balada

05/05/2019 | 14:10



Samara Felippo fez a honestona e resolveu compartilhar sua visão não tão tradicional sobre o Dia das Mães.

A atriz, que é mamãe da Alicia e da Lara, compartilhou a foto acima em seu Instagram e, sincera, na legenda ela chegou até mesmo a dizer que um presente bom seria, por exemplo, alguém ficar com os filhos para que uma mãe pudesse ir para a balada beber e dançar.

Ela também criticou ter que dar tanto presente e disse que quando suas filhas precisam presentear algum amiguinho, elas mesmas fazem o mimo:

- Decidi burlar esse capitalismo que nos extorque durante o ano inteiro. Não passamos um mês sequer sem ter a ânsia de chegar aquela data comemorativa e consumir. Espera... setembro está se salvando ainda. Mas aí tem os aniversários. Não dou presente nem em festinha de amiguinho de filho hoje em dia. Elas fazem um desenho, pintam uma tela, amarram uma fita e dão com todo carinho para o amigo(a). Nos vemos na obrigação de dar presente o tempo todo e aí de você se não presentear o namoradão, ou sua princesona dia 12 de outubro, o amigo no dia 20 de março, o papai em agosto. Os vovôs tem data? Aff. Eu não quero presente, filhas! Nem quero que vocês se preocupem se é dia da mãe ou não. Meu lugar junto de vocês é cativo e vitalício, é amor e parceria. É todo dia! Imagina se eu resolvo não passar o dia das mães com minhas filhas? Quantos irão pegar o dedão e apontar!? Quer dar presente para uma mãe? Fique com os filhos dela e a deixe ir para a balada dançar, encher a cara se quiser, e acordar em paz e com tempo de recuperação para a ressaca (presentão). Dê uns dias em um spa. Dê um livro e pelo menos três horas livres no dia pra ela lê-lo. Ajude-a com as tarefas de casa. Dê uma viagem. Dê sua escuta quando ela precisar desabafar. Dê o ombro e empatia quando ela quiser só chorar. Ou compre o presente de uma mãe! Tantas mulheres fazendo coisas incríveis por aí. Estou quase fazendo uma festa só de mães no Dia das mães! Deus me livre, quem me dera!